GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek bölgede inceleme yaptı. Ekiplerin, inşaatta kaynak yaparken yangının çıkmasına yol açtığı öne sürülen bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 1 su tankeri, 60 orman işçisi, ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Göltürkbükü Mahallesi'nde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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