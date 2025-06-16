Datça'da özverili okul müdürlerine başarı belgesi verildi

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Şube Müdürleri Erdoğan Başar ve Funda Arslan ile ilçede görev yapan tüm okul yöneticileri katıldı. Protokol üyelerince okul müdürlerine başarı belgesi verildi.

Kaymakam Murat Atıcı, Datça Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, okul yöneticilerinin ilçenin eğitim kalitesine sunduğu katkının önemli olduğunu belirtti.

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