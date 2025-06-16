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        Datça'da özverili okul müdürlerine başarı belgesi verildi

        Muğla'nın Datça ilçesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında sergiledikleri özverili çalışmalar dolayısıyla okul müdürlerine başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:35 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:35
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        Datça'da özverili okul müdürlerine başarı belgesi verildi
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        Muğla'nın Datça ilçesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında sergiledikleri özverili çalışmalar dolayısıyla okul müdürlerine başarı belgesi verildi.

        Kaymakam Murat Atıcı, Datça Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, okul yöneticilerinin ilçenin eğitim kalitesine sunduğu katkının önemli olduğunu belirtti.

        Özverili çalışan yöneticilere teşekkür eden Atıcı, başarıların devamını diledi.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Şube Müdürleri Erdoğan Başar ve Funda Arslan ile ilçede görev yapan tüm okul yöneticileri katıldı. Protokol üyelerince okul müdürlerine başarı belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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