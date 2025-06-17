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        Leros Adası'nda teknede düşüp yaralanan kişi deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi

        Leros Adası'nda teknede düşüp yaralanan ve baş parmağı kopan kadın, deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:26 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:26
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        Leros Adası'nda teknede düşüp yaralanan kişi deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi
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        Leros Adası'nda teknede düşüp yaralanan ve baş parmağı kopan kadın, deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

        Leros Adası yakınlarında ailesiyle teknede tatil yapan Özlem Y. (59) teknede düşmesi sonucunda parmağı koptu.

        Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait "Yaşam" isimli deniz ambulansıyla Leros Adası'nda bulunan hastaneye kaldırılan yaralı Türk vatandaşının, burada yapılan ilk müdahalenin ardından acil ameliyat edilmesi için Bodrum'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda kazazede, Leros Adası'ndan alınarak Bodrum Milta Marina'ya getirildi.

        Buradan, Bodrum Acıbadem Hastanesine sevk edilen Özlem Y, kendisi için hazır bekleyen operasyon ekibi tarafından 4 saat süren ameliyat geçirdi.

        Kopan parmağı yerine dikilen Özlem Y'nin sağlık durumum iyi olduğu ve gözlem altında tutulduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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