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        Hobisini mesleğe dönüştüren kadın, adrenalin tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor

        ALİ RIZA AKKIR - Ankara'da yaşarken hobi olarak başladığı yamaç paraşütü pilotluğunu mesleğe dönüştüren İlknur Güngelen, 10 yıldır adrenalin tutkunlarını Ölüdeniz semalarında ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:34
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        Hobisini mesleğe dönüştüren kadın, adrenalin tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor
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        ALİ RIZA AKKIR - Ankara'da yaşarken hobi olarak başladığı yamaç paraşütü pilotluğunu mesleğe dönüştüren İlknur Güngelen, 10 yıldır adrenalin tutkunlarını Ölüdeniz semalarında ağırlıyor.

        Güngelen, 18 yıl önce Ankara'da eğitim alarak yamaç paraşütü sporuyla tanıştı. Zaman zaman Fethiye'ye gelerek hobi olarak tekli (single) yamaç paraşütü yapan Güngelen, bu alanda kendisini geliştirdi.

        Sezonda bölgede uçuşlarını sıklaştıran Güngelen, şehir hayatından sıkıldı ve reklam şirketini kapatarak 2014'te Fethiye'ye yerleşti. Bölgede ikili (tandem) uçuş yapmaya karar veren Güngelen, ticari uçuş yapabilmek için eğitim aldı ve belgelerini tamamladı.

        Uçma tutkusundan bir an olsun vazgeçmeyen Güngelen, Fethiye'de 10 yıldır adrenalin tutkunlarının eşsiz Ölüdeniz manzarasında heyecan dolu dakikalar yaşamasına aracılık ediyor.

        Eşi de yamaç paraşütü pilotu olan Güngelen, AA muhabirine, Türkiye'nin çoğu noktasında yamaç paraşütü yaptığını söyledi.

        Hobisinin peşinden gittiğini, cesaretini toplayıp Fethiye'ye yerleştiğini anlatan Güngelen, "Türk Hava Kurumu'ndan tüm belgelerimi aldım ve ticari olarak 10 yıldır yamaç paraşütü yapıyorum. Kadın pilot olarak burada az sayıda kişiyiz. 450 pilotun içerisinde 10-15 kadınız. Buranın eşsiz manzarasında misafirlerimi ağırlıyorum." dedi.

        Güngelen, yamaç paraşütüne heyecan ve adrenalin tutkusuyla başladığını, ilk zamanlarda ailesi ve akrabalarının yamaç paraşütü yapmasına çok karşı çıktığını ifade etti.

        - "Özellikle kadın pilot tercih edenler oluyor"

        Fethiye'de yaşadığını ve yamaç paraşütü yaptığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Güngelen, "Özellikle kadın pilot tercih edenler oluyor. Bazı yolcular da kadın pilot görünce daha da tedirgin oluyor. Kalkış ve inişimizin ardından gerçekten çok mutlu olduklarını, çok narin bir şekilde paraşütü kaldırıp indirdiğimizi söylüyorlar. Bu da tabii ki bizi mutlu ediyor. Yamaç paraşütü güç değil teknik gerektiren bir spor. Doğru tekniği kullandığınızda kadın ya da erkek hiçbir sorun yaşamıyor." ifadesini kullandı.

        Güngelen, bugüne kadar 4 bine yakın ticari uçuş, daha önce de bu sayı kadar tekli uçuş gerçekleştirdiğini dile getirdi.

        - "Her gün uçtuğum halde manzarayı tam anlamıyla anlatamıyorum"

        Hobi olarak başladığı işinden vazgeçebileceğini hiç düşünmediğini belirten Güngelen, şöyle konuştu:

        "Yaşım elverdiği, gücüm yettiğince bu işi yapmaya devam edeceğim. Özellikle Ölüdeniz'de olmaktan çok mutluyum. Babadağ dünyaca ünlü bir yamaç paraşütü merkezi. Dünyanın birçok ülkesinden pilotlar, buraya yamaç paraşütü yapmaya geliyor. Kadın pilot olduğunu duyup özellikle gelen yolcularımız var. Benim gibi anne olan yolcularımla yukarıda stres atıp eğleniyoruz.

        Manzarayı izliyoruz. Her gün uçtuğum halde manzarayı tam anlamıyla anlatamıyorum. Rüzgarı hissedip yemyeşil ormanın üzerinde geçen Ölüdeniz'in eşsiz manzarası bütün insanları büyülüyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizin birçoğu 'Çoğu yere gittim ama böyle bir mavi ve turkuaz görmedim' diyor. Babadağ, konum olarak da çok güzel bir noktada."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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