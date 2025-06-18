Bodrum'a ilk kez gelen AROYA Cruises, bando ve halk oyunları ekibiyle karşılandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine ilk kez gelen AROYA Cruises'de bulunan yolcular, bando ve halk oyunları ekibiyle karşılandı, kırmızı halı serilen yolculara yerel ürünler ikram edildi.

Malta bayraklı AROYA, Bodrum Cruise Port'a demir attı. Bu yıl Bodrum'a 12 sefer yapması planlanan gemide 1646 yolcu ve 1472 mürettebat bulunuyor.

Gemi, Türk ezgileri çalan bir bando ve yerel halk oyunları ekibince karşılandı. Kendileri için serilen kırmızı halıda yürüyen yolculara, mandalina lokumu, mandalina cipsi ve limonata ikram edildi.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, AROYA'nın rotasında yer almanın Bodrum'un eşsiz enerjisinin ve kültürel zenginliğinin uluslararası alanda takdir gördüğünün güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bu ilk ziyaretin, uzun soluklu ve karşılıklı fayda sağlayacak bir işbirliğinin başlangıcı olacağına inandıklarını ifade eden Güngör, "Aroya'nın Bodrum'a gelişi, sadece kruvaziyer turizminin çeşitliliğini zenginleştirmekle kalmıyor aynı zamanda destinasyonumuzun özgün çekiciliğini ve benzersiz misafirperverliğini de bir kez daha ön plana çıkarıyor. Bu sefer, aynı zamanda uzun süredir titizlikle sürdürdüğümüz pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin de somut bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Bodrum'un önümüzdeki dönemde çok daha fazla kruvaziyer gemisine ve yolcuya ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyoruz." dedi.