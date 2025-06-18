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        Marmaris açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 20:37 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:37
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        Marmaris açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bedir Adası önlerinde gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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