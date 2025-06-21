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        Muğla'da odunlukta başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde odunlukta çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:50
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        Muğla'da odunlukta başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde odunlukta çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

        Karaçulha Mahallesi Mut Deresi Caddesi'nde bir evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede zeytin bahçesine sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına hane sakinleri de kendi imkanlarıyla destek verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere zarar vermeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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