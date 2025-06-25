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        Muğla'da "Yaban domuzlarının ekosistem ve halk sağlığına etkileri" konulu toplantı yapıldı

        Muğla'da, "Yaban Domuzlarının Doğaya, Biyolojik Çeşitliliğe ve Halk Sağlığına Etkileri" konusu tartışıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:12
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        Muğla'da "Yaban domuzlarının ekosistem ve halk sağlığına etkileri" konulu toplantı yapıldı
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        Muğla'da, "Yaban Domuzlarının Doğaya, Biyolojik Çeşitliliğe ve Halk Sağlığına Etkileri" konusu tartışıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen toplantı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Toplantıda, yaban domuzlarının şehir merkezlerine inmelerinin nedenleri, ekolojik etkileri, taşıdıkları hastalıklar ve bu konuda alınabilecek kısa ve uzun vadeli tedbirler masaya yatırıldı. Yaralı yaban hayvanlarının tedavi süreçleri, zoonotik hastalıklar ve antibiyotik dirençleri ile ilgili bilimsel sunumlar gerçekleştirildi.

        - "Doğal yaşam alanları tahrip oldu, şehirlere indiler"

        Etkinlikte konuşan Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ömer Kahraman, 2020 sonrası yaşanan büyük orman yangınlarının yaban domuzlarının yaşam alanlarını yok ettiğine dikkat çekti.

        Yemek atıkları ve bilinçsiz besleme davranışları nedeniyle yaban domuzlarının şehir merkezine kadar indiğini belirten Kahraman, bu durumun hem sağlık açısından hem de trafik güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

        MSKÜ Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı ise yaban domuzu popülasyonundaki artışın nedenlerine değinerek, doğal yaşam alanlarının daralması, iklim değişikliği ve gıda kaynaklarındaki değişimlerin, domuzların şehir merkezlerinde çoğalmasına yol açtığını dile getirdi.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yaban domuzlarının kırsal alanlardan yerleşim yerlerine inmeye başlamasının, yalnızca bir çevre sorunu değil halk sağlığını, tarımsal üretimi ve ekosistem dengesini tehdit eden çok yönlü bir problem olduğunu aktardı.

        Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı ise yaban domuzlarının şehir merkezlerine inmesiyle ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekti.

        Paşalı, yalnızca Muğla'da değil Türkiye'nin pek çok ilinde yaban domuzu sorunu yaşandığını, toplantı sonunda hazırlanacak sonuç raporunun, ilgili tüm kurum ve paydaşlarla paylaşılacağını ifade etti.

        Toplantıya sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve alanında uzman akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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