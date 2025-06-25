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        Lüks yat "Avantage" Fethiye'de

        "Avantage" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:27 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:27
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        Lüks yat "Avantage" Fethiye'de
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        "Avantage" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

        Cayman Adaları bayraklı 87 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

        Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.

        Almanya'da 2020'de inşa edilen yatta 14 misafir ağırlanabiliyor ve 34 kişilik mürettebat görev yapıyor.

        Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen lüks yat, akaryakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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