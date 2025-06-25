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        Bodrum İş İnsanları Derneği "Yaza Merhaba" etkinliğinde buluştu

        Bodrum İş İnsanları Derneği "Yaza Merhaba" etkinliğinde biraraya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:08
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        Bodrum İş İnsanları Derneği "Yaza Merhaba" etkinliğinde buluştu
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        Bodrum İş İnsanları Derneği "Yaza Merhaba" etkinliğinde biraraya geldi.

        Yalıkavak Marina'daki bir restoranda düzenlenen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, ilçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

        Etkinlikte, Ortakent Özel Çocuklar Yasam Merkezi'nin eksikliklerini gidermek için çekiliş de yapıldı.

        Bodrum İş İnsanları Derneği Başkanı Mete Yılanlı, derneğin 5'nci yılını kutladığının belirterek, "Biz, ticaretimizi geliştirelim diye yola çıktık. Ama bunun yanında sosyal sorumluluğu da beraber yürüttük.." dedi.

        Aydin Ayaydın da, "Bodrum İs İnsanları Derneği'nin bu güzel etkinliğinde bulunmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Ben de her zaman onlarla birlikteyim, onların yanındayım. Ben de kendimi onlardan biri olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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