Bodrum'da plastik boruların depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevlere müdahale etti.

Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait olduğu belirtilen boruların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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