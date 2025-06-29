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        Fethiye açıklarında 2 kişiye tıbbi tahliye yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında biri teknede rahatsızlanan, biri ise yaralanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 17:06 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:06
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        Fethiye açıklarında 2 kişiye tıbbi tahliye yapıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında biri teknede rahatsızlanan, biri ise yaralanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Göcek açıklarında özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi. Yaralı, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

        İlçe açıklarındaki başka bir özel teknede ise bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, hastanın tahliyesini gerçekleştirdi.

        Teknelerden tahliye edilenler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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