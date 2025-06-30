Fethiye'de sıcak havadan bunalanlar sahilde yoğunluk oluşturdu

Gün batımında oluşan kızıllık, güzel görüntü oluşturdu. Sahile daha erken saatlerde gelenler ise gün batımını seyretti.

Bazıları çimlere otururken, bazıları da yanlarında masa ve sandalyelerini getirerek sahilde vakit geçirdi.

Sıcak hava ile nemden bunalanlar, sahil bandındaki çimlerde yoğunluğa neden oldu.

Kentte gün içinde hava sıcaklığı 40 dereceye, nem ise yüzde 60'a kadar ulaştı.

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