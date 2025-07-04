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        NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'den İtalya'ya geçti

        Türkiye, 6 ay önce Kanada'dan aldığı NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMG-2) ve NATO Daimi MKT Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutasını İtalya'ya devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:21 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:21
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        NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'den İtalya'ya geçti
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        Türkiye, 6 ay önce Kanada'dan aldığı NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMG-2) ve NATO Daimi MKT Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutasını İtalya'ya devretti.

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde devir dolayısıyla tören düzenlendi.

        Törene, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Müttefik Deniz Komutanlığı Komutan Yardımcısı Koramiral Didier Maleterre, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, SNMG-2 komutanları Tuğamiral Halil İlker Avcı ile Tuğamiral Francesco Lavazzo, SNMCMG-2 komutanları Albay Kürşat Kurnaz ile Yarbay Fortunato Genovese'nin yanı sıra deniz üssü ve gemide görevli askerler katıldı.

        Türkiye ve İtalya milli marşları ile NATO Marşı'nın çalınmasının ardından, NATO sancağının devir teslimi yapıldı. Tuğamiral Avcı, SNMG-2'nin komutasını Lavazzo'ya devredip devir teslim defterini imzaladı.

        Albay Kürşat Kurnaz da SNMCMG-2 sancağını Yarbay Genovese'ye devretti.

        Törende, Koramiral Didier Maleterre ve devri gerçekleştiren komutanlar, konuşma yaptı.

        NATO Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM) bünyesindeki SNMG-2'de, Kanada, İspanya ve İtalya gibi NATO üyesi ülkelerin deniz kuvvetlerine ait fırkateyn, muhrip ve lojistik destek gemileri gibi birçok farklı tipte gemi görev yapıyor.

        Türkiye 6 ay süresince komuta ettiği SNMG-2'yi, sancak gemisi "TCG Kemalreis" fırkateyninde Birleşik Krallık, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Romanya ve Yunanistan karargah personeliyle çok uluslu yönetti.

        Dönem içerisinde ABD, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Kanada, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan'dan toplam 16 savaş gemisi görev yaptı. Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda teyakkuz ve artırılmış teyakkuz faaliyetleri, durumsal farkındalık ve varlık gösterme görevleri icra edildi.

        Ayrıca NATO ve ulusal tatbikatlar kapsamında, İspanya, İtalya ve Yunanistan'daki tatbikatlara iştirak edildi. 6 farklı ülkede 20 liman ziyareti yapılarak, katılım sağlayan kuvvetler ve NATO temsil edildi.

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