Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Esenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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