Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris İlçesi Turunç Mahallesi'nde karadan ulaşımın olmadığı bir bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik kolluk destek timi ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

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