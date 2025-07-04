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        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 22:10 Güncelleme: 04.07.2025 - 22:10
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        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris İlçesi Turunç Mahallesi'nde karadan ulaşımın olmadığı bir bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik kolluk destek timi ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, karada 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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