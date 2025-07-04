GÜNCELLEME 2 - Milas'ta iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı.

Pınarcık Mahallesi'nin ardından Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alandan da duman yükseldiği ihbarı üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz ve su tankeri, 5 iş makinesi, 9 araç ve 139 personelin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Demirciler Mahallesi'ndeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı. Pınarcık Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da iki bölgede incelemelerde bulundu, çıkan yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Demirciler Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan Aras, bugün Muğla'nın farklı yerlerinde yangınlar çıktığını söyledi.

İl genelinde bir haftada 200'e yakın yangının çıktığını hatırlatan Aras, bu yangınlardan 72'sinin elektrikten kaynaklandığını, 50'sinin de insan hatasından çıktığını belirtti.

Milas'taki iki yangına müdahalenin sürdüğünü dile getiren Aras, "Bafa'da ciddi bir müdahale var. Uçak ve helikopterler de müdahale ediyor. Bölgede çok büyük zeytinlik alan yandı, büyük kayıp var." dedi.

Aras, Demirciler Mahallesi'ndeki yangının insan hatasından kaynaklandığını veya sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını ifade ederek, konunun jandarma ekipleri ve diğer kurumlar tarafından detaylı şekilde araştırılacağını kaydetti.

Riskli bölgelere yarından itibaren 25 yangın söndürme tankeri teslim edeceklerine de değinen Aras, "6 tane de dar alan arazözü aldık. İlçelere dağıtılacak. Büyük araçların girmesinin zor olduğu bölgelerde kullanılacak. Riskli bölgelerde ekip bulundurulacak. Hava, gelecek hafta olağanüstü olacak. Ekiplerimiz görev başında." dedi.