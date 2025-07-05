Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 20:19 Güncelleme: 05.07.2025 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 2 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris ilçesi Çiftlikköy mevkisinde karadan ulaşımın bulunmadığı bir bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

        Ekipler, karada 2 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Seydikemer'de yaralı leylek tedaviye alındı
        Seydikemer'de yaralı leylek tedaviye alındı
        DEM Parti'li Bakırhan: Kürt meselesi bir demokratikleşme meselesi
        DEM Parti'li Bakırhan: Kürt meselesi bir demokratikleşme meselesi
        26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası tamamlandı
        26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası tamamlandı
        Fethiyespor'a 4 önemli takviye
        Fethiyespor'a 4 önemli takviye
        Bodrum FK transferleri açıkladı
        Bodrum FK transferleri açıkladı
        Milas'taki zeytinlik yangını 12 saatte kontrol altına alındı
        Milas'taki zeytinlik yangını 12 saatte kontrol altına alındı