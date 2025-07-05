Muğla'da 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris ilçesi Çiftlikköy mevkisinde karadan ulaşımın bulunmadığı bir bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

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