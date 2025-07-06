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        Fethiye'de misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanalda misinaya dolanan caretta cerattayı itfaiye ekibi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 06.07.2025 - 10:01
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        Fethiye'de misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanalda misinaya dolanan caretta cerattayı itfaiye ekibi kurtardı.

        Tuzla Mahallesi'nde deniz kaplumbağasına misina takıldığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kanala inerek caretta cerattayı kurtardı.

        Sağlık kontrolleri yapılan deniz kaplumbağası tekrar doğal yaşamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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