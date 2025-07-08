"Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Marmaris'e geldi
Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Aroya" isimli kruvaziyer 1750 yolcu getirdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Aroya" isimli kruvaziyer 1750 yolcu getirdi.
Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Bodrum'dan gelen gemide, çoğu Rus 1750 yolcu ile 1428 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Antalya'nın Kaş ilçesi olacağı öğrenildi.
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