Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçeleri açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Datça açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri de 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.