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        Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçeleri açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:47
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        Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçeleri açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri görevlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Datça açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri de 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

        Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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