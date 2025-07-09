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        Muğla'da sezonun ilk caretta caretta yavruları yuvalardan çıktı

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki ünlü İztuzu kumsalında yaklaşık 2 aylık kuluçka dönemini tamamlayarak yumurtadan çıkan ilk yavru caretta carettalar, denize ulaşmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:50 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:50
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        Muğla'da sezonun ilk caretta caretta yavruları yuvalardan çıktı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki ünlü İztuzu kumsalında yaklaşık 2 aylık kuluçka dönemini tamamlayarak yumurtadan çıkan ilk yavru caretta carettalar, denize ulaşmaya başladı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde İztuzu'nda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.

        Bu kapsamda deniz kaplumbağalarının yuvaları kum üstü ve altı kafeslerle koruma altına alınıyor, yuvaların sıcaklığı ile nem oranları da ölçülüyor.

        - Yuvalardan çıkan yavruların görüntüsü paylaşıldı

        DEKAMER'in sosyal medya hesabında yavru çıkışlarının görüntüsü paylaşıldı.

        2025 sezonunun ilk yavrularının yaklaşık 70 günlük kuluçka süresinin ardından bugün yuvadan çıkarak denize ulaştığı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Heyecanla beklediğimiz o anlardan biri geldi ve minik kaplumbağalarımız, denizdeki ayın yansıması, dalgaların beyaz köpüğünü takip ederek denize doğru ilerledi. Yavruların hayatta kalma şansı, doğal tehditlerin yanı sıra insan etkilerine karşı da alınan önlemlerle artıyor. Sezon boyunca yüzlerce yavrunun daha güvenle denize ulaşmasını sağlayacağız."

        Görüntülerde, yuvalarından çıkan kaplumbağaların suya ilerlediği yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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