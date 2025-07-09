Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

Bodrum Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten ve Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, temizlik çalışmasına destek verenlere teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Türkbükü Mahallesi'nde deniz dibi temizliği yapıldı.

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