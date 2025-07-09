Bodrum'a "Evrima" kruvaziyeriyle 254 yolcu geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Evrima" isimli kruvaziyerle 254 yolcu geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Evrima" isimli kruvaziyerle 254 yolcu geldi.
Patmos Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 190 metrelik gemi, Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide, çoğu ABD'li 254 yolcu ve 260 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyen turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.
"Evrima" günübirlik ziyaretin ardından gece Rodos Limanı'na hareket edecek.
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