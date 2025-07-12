Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 606 yolcu geldi

Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Santorini Limanı'ndan çıkan 277 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 606 yolcu ve 1149 personel bulunduğu belirtildi.

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