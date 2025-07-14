"L Austral" kruvaziyeriyle 200 üst düzey yönetici Marmaris'e geldi

Wallis ve Futuna Adası bayraklı, 142 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası'ndan gelen gemide, çoğu ABD, İngiltere ve Avrupa ülkelerinden 200 üst düzey yönetici ile 460 personelin bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.