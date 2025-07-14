Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        "L Austral" kruvaziyeriyle 200 üst düzey yönetici Marmaris'e geldi

        Marmaris Limanı'na demirleyen "L Austral" isimli kruvaziyerle ilçeye 200 üst düzey yönetici (CEO) geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:10 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "L Austral" kruvaziyeriyle 200 üst düzey yönetici Marmaris'e geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmaris Limanı'na demirleyen "L Austral" isimli kruvaziyerle ilçeye 200 üst düzey yönetici (CEO) geldi.

        Wallis ve Futuna Adası bayraklı, 142 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası'ndan gelen gemide, çoğu ABD, İngiltere ve Avrupa ülkelerinden 200 üst düzey yönetici ile 460 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, Bencik Koyu'nda kendileri için hazırlanan özel programa katıldı.

        Programın ardından ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının İstanbul olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Anız yangını kara yolunu kapattı!
        Anız yangını kara yolunu kapattı!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Muğla'daki İztuzu Sahili'nde 350 caretta caretta yavrusu denizle buluştu
        Muğla'daki İztuzu Sahili'nde 350 caretta caretta yavrusu denizle buluştu
        AK Parti'li Mete'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        AK Parti'li Mete'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Marmaris'te darbecilerin 15 Temmuz'da zarar verdiği otel odasındaki izler m...
        Marmaris'te darbecilerin 15 Temmuz'da zarar verdiği otel odasındaki izler m...
        AK Parti'li Otgöz'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        AK Parti'li Otgöz'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Bodrum'da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı
        Bodrum'da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı
        Datça'da ormanlık alana izinsiz giren 3 kişiye idari işlem uygulandı
        Datça'da ormanlık alana izinsiz giren 3 kişiye idari işlem uygulandı