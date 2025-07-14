Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

Kaymakamlık koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, burada yaptığı konuşmada, sadece bir yıl dönümü değil, aynı zamanda milletçe yeniden dirilişin ve şahlanışın sembolünü andıklarını söyledi.

Marmaris'in, hain saldırının başladığı ama aynı zamanda milletin kaderinin değiştiği, tarihin akışının döndüğü yer olduğuna dikkati çeken Kaya, "Marmaris, ihanete direnişin ilk cephesi oldu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi hayata geçirildi. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu milletin kaderi hain planlara boyun eğmezdi. O gece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil, milletin iradesine, demokrasimize, vatanımıza kast ettiler. Marmaris'te başlayan bu karanlık senaryo, milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve fedakarlığıyla bozuldu. Milletimiz ayağa kalktı, direniş destanı yazdı. Millet tek yürek oldu." dedi.