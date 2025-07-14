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        Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 23:27 Güncelleme: 14.07.2025 - 23:36
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        Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

        Kaymakamlık koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, burada yaptığı konuşmada, sadece bir yıl dönümü değil, aynı zamanda milletçe yeniden dirilişin ve şahlanışın sembolünü andıklarını söyledi.

        Marmaris'in, hain saldırının başladığı ama aynı zamanda milletin kaderinin değiştiği, tarihin akışının döndüğü yer olduğuna dikkati çeken Kaya, "Marmaris, ihanete direnişin ilk cephesi oldu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi hayata geçirildi. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu milletin kaderi hain planlara boyun eğmezdi. O gece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil, milletin iradesine, demokrasimize, vatanımıza kast ettiler. Marmaris'te başlayan bu karanlık senaryo, milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve fedakarlığıyla bozuldu. Milletimiz ayağa kalktı, direniş destanı yazdı. Millet tek yürek oldu." dedi.

        Kaya, 15 Temmuz'da Marmaris'in kahramanca direniş gösterdiğini belirtirken, "O gece Marmaris'te iki kahramanımız, polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin görev başında, vatan nöbetindeyken şehadet şerbeti içtiler. Onlar Marmaris'in meydanlarında hainlere geçit vermedi. Canlarını feda ederek bu toprakları şehadetle mühürlediler. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Mekanları cennet ruhları şad olsun." diye konuştu.

        Şehitler ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde bu topraklarda özgürce yaşadıklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

        "Bugün göklerde bayrağımız dalgalanıyorsa, ezanlarımız yankılanıyorsa bunu kurucu idaremize, şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Şehitler ve gazilerimiz aziz milletin ortak değerleridir. Onlar, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük onur ve şeref mirasıdır. Bizler bu mirasa sahip çıkmayı görev biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki zafer inananlarındır, vatan uğruna can verenlerindir."

        Programa, protokol üyeleri, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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