Fethiye'de iki motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kaza anı ve motosiklet sürücülerinin çarpışmayla savrulduğu yer alıyor.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

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