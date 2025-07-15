Bodrum'da gezi teknesinde düşerek yaralanan personel deniz ambulansıyla tahliye edildi

Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilen yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Deniz ambulansına alınan ve ilk müdahalesi yapılan yaralı, Milta Bodrum Marina'ya getirildi.

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