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        Bodrum'da gezi teknesinde düşerek yaralanan personel deniz ambulansıyla tahliye edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlük gezi teknesinde düşerek yaralanan personel, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekiplerince deniz ambulansıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:49
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        Bodrum'da gezi teknesinde düşerek yaralanan personel deniz ambulansıyla tahliye edildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlük gezi teknesinde düşerek yaralanan personel, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekiplerince deniz ambulansıyla tahliye edildi.

        Orak Adası yakınlarında demirli günlük tur teknesinde görevli personel, pasarellanın (tekne ile iskele arasındaki bağlantıyı sağlayan tahta küçük köprü) kırılması sonucu dengesini kaybederek tekne içine düşüp yaralandı.

        Tekne kaptanı durumu, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Acil Yardım Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Deniz Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

        Deniz ambulansına alınan ve ilk müdahalesi yapılan yaralı, Milta Bodrum Marina'ya getirildi.

        Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilen yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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