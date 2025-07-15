Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum açıklarında kayalıklara çarpan motoryatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan motoryatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:39 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum açıklarında kayalıklara çarpan motoryatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan motoryatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

        Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından motoryatı kurtarma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Ekiplerce motoryattaki 7 yolcu tahliye edilirken mürettebat ise kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından motoryatın İçmeler mevkisindeki bir tersaneye çekileceği belirtildi.

        "Monte Carlo" isimli 39 metre uzunluğundaki motoryat dün, henüz belirlenmeyen nedenle ilçe açıklarındaki Köçek Sığlığı mevkisinde kayalıklara çarpmış, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler

        Benzer Haberler

        Muğla'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Muğla'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Bodrum'da kayalıklara çarpan motoryatı kurtarma çalışmaları sürüyor
        Bodrum'da kayalıklara çarpan motoryatı kurtarma çalışmaları sürüyor
        Muğla'da 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet yarışı
        Muğla'da 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet yarışı
        15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, Muğla'da yapıldı
        15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, Muğla'da yapıldı
        Bodrum'da gezi teknesinde düşerek yaralanan personel deniz ambulansıyla tah...
        Bodrum'da gezi teknesinde düşerek yaralanan personel deniz ambulansıyla tah...
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 277 yolcu geldi
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 277 yolcu geldi