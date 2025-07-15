15 Temmuz şehitleri Marmaris'te anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Milli Birlik Araç Korteji ve yürüyüş düzenlendi.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı Siteler Mahallesi'ndeki otelden başlayan Milli Birlik Araç Korteji, Atatürk Caddesi'nde son buldu.

Kortejin ardından Atatürk Caddesi'nde mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, mehterana eşlik ederek Atatürk Meydanı'na ulaştı.

Yoldan geçen ve otellerinin balkonlarına çıkan turistler de kortej ve yürüyüşü ilgiyle takip etti.

Atatürk Meydanı'nda FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi gezildi.

Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar etti.