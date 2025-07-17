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        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:43
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        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 14 metre boyundaki teknenin Kızılada mevkisi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        Ekiplerce içindeki 2 kişi kurtarılan tekne, TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek Ece Marina'ya yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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