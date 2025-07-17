Bodrum'a "Norwegian Viva" kruvaziyeriyle 3 bin 581 yolcu geldi

İlçeye ilk kez geldiği kaydedilen kruvaziyer, günübirlik ziyaretin ardından akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

Gemide, çoğu ABD'li 3 bin 581 yolcu ve 1452 personel bulunduğu belirtildi.

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