22. Gümüşlük Müzik Festivali "Fungistanbul" konseriyle başladı

Lizst Enstitüsü Macar Kültür Merkezi İstanbul'un destekleriyle Türkiye'ye davet edilen Macaristan'ın çok sevilen viyolonselcilerini bir araya getiren MAV Cellists, Türk kemancı Özcan Ulucan ile klasik müzikseverin karşına çıkacak.

23 Temmuz Çarşamba akşamı İpek Göztepe Quartet yine Gümüşlük Festival Merkezi-Suda sahnesinde izlenecek. Festival, 25 Temmuz Cuma akşamı Suda sahnesinde ÜÇ'ü konuk edecek.

Ayrıca grup üyeleri, tamamen atık malzemelerden yapılmış farklı kostümler de giydi. Konsere tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda, Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen festivalde Fungistanbul grubu sahne aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.