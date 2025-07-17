Fethiye'de 2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu.
Menteşeoğlu Mahallesi'nde oğulları A.K.K'nin yatağında olmadığını fark eden aile, çocuklarını havuzda buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.