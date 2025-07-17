Datça'da tenis kort ile 2 okula halı saha yapılacak

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Datça'da gençlere yönelik iki önemli spor yatırımın hayata geçirileceğini bildirildi.

Laçin, yaptığı açıklamada, AK Parti İlçe Başkanı Aycan Cuhadar'ın girişimleriyle Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi ve Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne halı saha yapılacağını belirtti.

Atatürk Spor Salonu arkasındaki araziye de modern bir tenis kortu inşa edileceğini aktaran Laçin, protokolün Kaymakam Murat Atıcı ve ilçe yetkilileri tarafından imzalandığını kaydetti.

Laçin, Datça'nın her köşesinde yeni bir umudun yeşereceğini ifade etti.