Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de ormanlık alanda kaybolan turist bulundu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Rus turist bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de ormanlık alanda kaybolan turist bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Rus turist bulundu.

        Kente tatile gelen Rus uyruklu Dimitri Kobin, yürüyüş yapmak için Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki ormanlık alana gitti.

        Yolunu kaybeden turistin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan arama çalışması sonucu bulunan Kobin, güvenli bölgeye tahliye edildi.

        Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        van Persie, Fenerbahçe rakip oluyor!
        van Persie, Fenerbahçe rakip oluyor!
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?

        Benzer Haberler

        Muğla'daki tarihi Atatürk Köprüsü restore edildi
        Muğla'daki tarihi Atatürk Köprüsü restore edildi
        Ayağı kırılan leylek için seferber oldular
        Ayağı kırılan leylek için seferber oldular
        Muğla'da teknede yaşanan kavgada denize düşen genç öldü
        Muğla'da teknede yaşanan kavgada denize düşen genç öldü
        Marmaris'te teknede kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Marmaris'te teknede kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Muğla'da ayağı kırılan leylek tedaviye alındı
        Muğla'da ayağı kırılan leylek tedaviye alındı
        Köyceğiz açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı
        Köyceğiz açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı