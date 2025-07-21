GÜNCELLEME - Muğla'da teknede yaşanan kavgada denize düşen genç öldü

Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda bir teknede, Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat (24) ile Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada başına aldığı darbe sonucu denize düşen 24 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesine neden olduğu öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.