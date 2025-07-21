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        GÜNCELLEME - Muğla'da teknede yaşanan kavgada denize düşen genç öldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada başına aldığı darbe sonucu denize düşen 24 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesine neden olduğu öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 17:45 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:45
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        GÜNCELLEME - Muğla'da teknede yaşanan kavgada denize düşen genç öldü
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada başına aldığı darbe sonucu denize düşen 24 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesine neden olduğu öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda bir teknede, Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat (24) ile Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada başına darbe alan Arda Deniz Onat denize düştü. Babası baygın haldeki oğlunu sudan çıkardı.

        İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Sahil güvenlik ekiplerince Germe Limanı'ndaki 112 Acil Sağlık personeline ulaştırılan genç kurtarılamadı.

        Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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