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        Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümeni, Muğla'da toplandı

        Kıyı Ege Belediyeler Birliği temmuz ayı encümen toplantısı, Muğla'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 17:56 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:35
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        Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümeni, Muğla'da toplandı
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        Kıyı Ege Belediyeler Birliği temmuz ayı encümen toplantısı, Muğla'da yapıldı.

        Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, birliğin kurulduğu günden beri üye belediyelerin menfaatleri için çalışıldığı, ortak sorunların konuşulduğu ve çözümlerin arandığı bir mecra olduğunu söyledi.

        Kentlerde plansız nüfus artışı, göçler, altyapı eksiklikleri, turizm döneminde ekstra bir yükle karşılaşması gibi sorunlar olduğunu belirten Aras, imkanların bu yükü kaldırmakta zorlandığını savundu.

        Aras, iklim krizi ve orman yangınların son dönemde önlerindeki en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkati çekerek, bu tehditler karşısında ne yapacaklarını konuşmak zorunda olduklarını ifade etti.

        İnsanın yaşadığı her yerde her zaman kriz olabileceğini, kendilerinin görevinin de krizleri çözerek ileriye doğru gitmek olduğunu vurgulayan Aras, şunları kaydetti:

        "Belediye başkanları olarak hiçbir mazerete sığınmıyoruz. Zaman zaman serzenişlerde bulunsak da bunlar aslında bir mazeret değil bir tespittir. O yüzden arkadaşlarımız gece gündüz demeden büyük bir mesaiyle çalışıyorlar. Tabii ki biz bize verilen imkanlarla yetinmeden daha ileriyi hedefliyoruz. Yeni politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Dünya çok hızlı gelişiyor, çok hızlı değişiyor. Sürekli değişen olaylara, yeni krizlere karşı yeni çözüm yolları bulma, bunları kolektif biçimde tartışmak ve çözüm üretmek bizim elimizde. İşte bu yüzden bir araya geliyor, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bu platformda aslında sorunları ve çözümleri 100'ün üzerinde belediyelerimizle tartışıyoruz. Böylece bir çözüm önerisiyle, yol haritasıyla çıkmış oluyoruz. Çözüm ürettikçe de güzümüz artıyor, birlik beraberliğimiz daha da güçleniyor."

        Maden Yasası'na da değinen Aras, yasaya karşı mücadele edeceklerini belirtti. Aras, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, doğanın ve yaşamın yanında durarak bu yasayı veto etmesidir." dedi.

        Marmaris'te yaşanan bazı olumsuz örneklerin sosyal medyada özellikle öne çıkarılarak tüm turizm çalışanları ve işletmelerin bu şekilde olduğu yönünde genellemeler yapıldığına işaret eden Aras, "Bu tür değerlendirmeler yapılabilir. Ancak birkaç kötü örnek üzerinden tüm bölgeyi ya da Türkiye'yi yargılamak doğru değildir." ifadelerini kullandı.

        Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İzmir Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve belediye encümen üyeleri katıldığı toplantıda, üye belediyelerden gelen yardım talepleri gündeme alınarak ilgili başvuruların incelenmesi kararlaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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