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        Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 4 sanık yargılanıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 1'i tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:50 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:50
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        Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 4 sanık yargılanıyor
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 1'i tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Z.K, tutuksuz sanıklar C.K, Ş.K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık N.P. ise duruşmaya katılmadı.

        Sanık Z.K, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti.

        Sanık, "Bana iftira atıyorlar. Ben Ş.K'ye 'Maktulün kafasına taşla vurup öldürdüm.' diye bir beyanım olmadı. 8 aydır suçsuz yere cezaevinde yatıyorum." dedi.

        Tanık B.D. ise en son 2005'in mayıs ayında gördüğü maktul Erdoğan Bozkurt'un yeğeni olduğunu söyledi.

        Erdoğan ile sanıklar arasında tartışma yaşanmadığını anlatan B.D, "C.K. ve Z.K. 'Mallarımız kayboluyor, Erdoğan'ı öldüreceğiz' diyorlardı. Bu duyumu annem Fatma D'ye anlattım. Annem de gidip şikayet dilekçesi vermiş. Sanıkların hepsi Erdoğan'ı tanıyordu ancak şimdi 'Tanımıyoruz.' diyorlar." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık Z.K'nin adli kontrol şartlarıyla tahliyesine, diğer 3 sanığın da tutuksuz hallerinin devamına karar verdi.

        Duruşma, eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

        - Olay

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2010'da Erdoğan Bozkurt'un kayıp olduğuna dair ailesi tarafından müracaatta bulunulmuş, yapılan araştırmada Bozkurt'un izine rastlanılmamıştı.

        Faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında dosya geçen yıl yeniden açılmış, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz ve uzun süren çalışması neticesinde Bozkurt'un 2005 yılında öldürüldüğü belirlenmişti.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan C.K, Z.K, N.P, Ş.K, ve H.C. 7 Aralık 2024'te tutuklanmıştı.

        Maktule ait olduğu değerlendirilen kemikler, jandarma kadavra köpeği "Sefil"in tepki verdiği noktada yapılan kazıda bulunmuş ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

        Adli Tıp Kurumunca, kafatasında ateşli silahla vurulmaya bağlı kırık olduğu belirlenen kemiklerin Bozkurt'a ait olduğu tespit edilmişti.

        H.C. hakkında kasten öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmişti.

        Tutuklu sanıklar C.K, Z.K, N.P. ve Ş.K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Daha sonra N.P'nin tutuksuz yargılanması yönünde karar alınmıştı.

        Tutuklu sanıklar C.K. ile Ş.K. 12 Mayıs'taki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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