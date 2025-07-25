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        İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı

        İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü ile Yeşilay Muğla Şubesi arasında Bağımlılıkla Mücadele Protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 20:51 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:51
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        İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü ile Yeşilay Muğla Şubesi arasında Bağımlılıkla Mücadele Protokolü imzalandı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VİP Salonu'nda düzenlenen törende, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Erol Kütahya ile Yeşilay Şube Başkanı Şenol Şengür protokole imza attı.

        Kütahya, AA muhabirine, Yeşilay'ın ülkenin güzide kurumlarından biri olduğunu, şu an sivil toplum örgütleri arasında bağımlılıkla mücadele konusunda en çok faaliyet ve gayret gösteren kurum olduğunu söyledi.

        İletişim Müdürlüğü olarak Aydın, Denizli ve Muğla'da Yeşilay ile protokoller yapmaya devam ettiklerini belirten Kütahya, şöyle konuştu:

        "Bağımlılıkla mücadelede biz de varız, işin içerisindeyiz, taşın altında elimiz var anlamında bir çalışma gerçekleştirdik. Basın mensuplarıyla birlikte yıl içerisinde periyodik zamanlarda gerek kumar, gerek tütün, gerek uyuşturucu, gerekse teknoloji bağımlılığı konusunda halkımızı bilinçlendirmek ve doğru bilgi aktarmak amacıyla farkındalık yaratmak için bu protokolü imzaladık."

        Şengür de yaptıkları işin her şeyden önce gönüllülük esasına dayandığını, böyle bir cemiyetin içinde görev yapmanın kendisine ayrı bir onur verdiğini dile getirdi.

        Bu hizmeti, her şeyden önce insanları bilinçlendirmek için yaptıklarını anlatan Şengür, Yeşilay'ın en büyük özelliğinin anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkin gruplarını bilinçlendirmek olduğunu vurguladı.

        Şengür, kendileri için yerel ve ulusal basının oldukça önemli olduğunu, Muğla'da insanları bilinçlendirmek için yapacakları etkinliklerde artık İletişim Bölge Müdürlüğü ile koordineli hareket edeceklerini ifade etti.

        Öte yandan Kütahya ve Şengür, programa katılan gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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