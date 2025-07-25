İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı

İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü ile Yeşilay Muğla Şubesi arasında Bağımlılıkla Mücadele Protokolü imzalandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VİP Salonu'nda düzenlenen törende, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Erol Kütahya ile Yeşilay Şube Başkanı Şenol Şengür protokole imza attı.

Kütahya, AA muhabirine, Yeşilay'ın ülkenin güzide kurumlarından biri olduğunu, şu an sivil toplum örgütleri arasında bağımlılıkla mücadele konusunda en çok faaliyet ve gayret gösteren kurum olduğunu söyledi.

İletişim Müdürlüğü olarak Aydın, Denizli ve Muğla'da Yeşilay ile protokoller yapmaya devam ettiklerini belirten Kütahya, şöyle konuştu:

"Bağımlılıkla mücadelede biz de varız, işin içerisindeyiz, taşın altında elimiz var anlamında bir çalışma gerçekleştirdik. Basın mensuplarıyla birlikte yıl içerisinde periyodik zamanlarda gerek kumar, gerek tütün, gerek uyuşturucu, gerekse teknoloji bağımlılığı konusunda halkımızı bilinçlendirmek ve doğru bilgi aktarmak amacıyla farkındalık yaratmak için bu protokolü imzaladık."