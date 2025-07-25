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        Muğla'da kürek sörfü ile denize açılan iki kişiden biri kayboldu

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü ile denize açılan iki kişiden biri kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:53 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:53
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        Muğla'da kürek sörfü ile denize açılan iki kişiden biri kayboldu
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü ile denize açılan iki kişiden biri kayboldu.

        Akbük Koyu'nda paddle board (kürek sörfü) ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı, denize düştü.

        Kısa sürede borddan uzaklaşan iki kişiden Turan yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı, Tarakçı ise kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekiplerince kaybolan Tarakçı'yı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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