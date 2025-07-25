Muğla'da kürek sörfü ile denize açılan iki kişiden biri kayboldu Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü ile denize açılan iki kişiden biri kayboldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.07.2025 - 21:53 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:53 facebook

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