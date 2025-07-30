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        Bodrum Güvercinlik'te 4 yıl önce yanan alanlar dikilen fidanlarla yeşeriyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde 4 yıl önce yanan alanlar, dikilen fidanlarla yeşermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:14 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:25
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        Bodrum Güvercinlik'te 4 yıl önce yanan alanlar dikilen fidanlarla yeşeriyor
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde 4 yıl önce yanan alanlar, dikilen fidanlarla yeşermeye başladı.

        Güvercinlik Mahallesi'nde 29 Temmuz 2021'de çıkan, geniş bir alanda etkili olan, bölgede bulunan 3 otel ve yaklaşık 2 bin tatilci için risk oluşturmasıyla da gündeme gelen orman yangınının söndürülmesinin ardından bölgede ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

        Yanan 94 hektarlık alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yıllar içerisinde yeşillendirildi. Bölgeye kızılçam, fıstık çamı ve incir olmak üzere 139 bin 490 fidan dikildi. Fidanlar, zamanla büyümeye başladı.

        Güvercinlik Mahallesi sahilinden bakıldığında ağaçlandırma seferberliği dönemlerinde de dikilen fidanların yeşermeye başladığı gözlemlendi.

        Yanan alanın dronla çekilen önceki ve sonraki görüntüsü, bölgenin yeniden yeşermeye başladığını gösteriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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