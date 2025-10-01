"Explora I" kruvaziyeri Marmaris'e 695 yolcu getirdi
Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 695 yolcu geldi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 695 yolcu geldi.
Girit Adası'ndan Marmaris'e gelen 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
Gemide, çoğunluğu ABD'li 695 yolcu ve 649 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken, bazıları da Dalyan turuna katıldı.
Kruvaziyerin, gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na gitmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.