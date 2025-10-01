Fethiye'de Çinli turistler ülkelerinin bayrağıyla yamaç paraşütü uçuşu yaptı
Muğla'da tatil yapan turistler, Çin'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ülkelerinin bayrağını yamaç paraşütüyle dalgalandırdı.
Fethiye ilçesinde tatilini geçiren Çinli turistler, yamaç paraşütü uçuşu yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı.
Hazırlıkların ardından yamaç paraşütü pilotlarıyla uçuş yapan turistlerden bazıları, Çin'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ülkelerinin bayrağını yamaç paraşütüyle dalgalandırdı.
Yaklaşık yarım saat Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını seyretme imkanı bulan tatilciler, uçuşlarının ardından Belcekız sahiline iniş yaptı.
Bölgede Çinli turist yoğunluğu yaşandığı belirtildi.
