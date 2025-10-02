Habertürk
        Bodrum FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bodrum FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 10:53 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:53
        Bodrum FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Bodrum İlçe Stadı'ndaki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından savunma çalışmaları yapan yeşil-beyazlı ekip, son bölümde taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

        Teknik direktör Burhan Eşer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezon sonunda da zirvede yer almak istediklerini söyledi.

        Liderliğin moral ve motivasyon olarak kendilerine katkısı olduğunu ifade eden Eşer, "Hatayspor maçına odakladık. Hatayspor'un oynadığı oyunun karşılığını çok alamayan bir takım olduğunu düşünüyorum. İyi hazırlanmamız, iyi konsantre olmamız gereken bir maç. Taraftarımıza artık çok iş düşüyor. Kemikleşen taraftarımız var ama artık Bodrum halkının bu takıma ve güzel futbola destek olması gerekiyor." diye konuştu.

        Stadın dolması gerektiğini belirten Eşer, "Bu maçta taraftarımızın desteğiyle daha işin içinde olan bir takım görecekler çünkü taraftarsız futbolumuzun hiçbir tadı olmuyor. Başka takımımız yok, taraftarımızdan ricamız bu maça gelsinler. İnşallah galibiyetle milli araya iyi girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor, 5 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

