        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de bir kadının darbedilmesiyle ilgili yargılanan 3 sanığa 6'şar yıl 8'er ay hapis

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili yargılanan 3 sanığa 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:47 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:47
        Fethiye'de bir kadının darbedilmesiyle ilgili yargılanan 3 sanığa 6'şar yıl 8'er ay hapis
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili yargılanan 3 sanığa 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

        Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar S.S. (21), T.A. (22) ile adli kontrol şartıyla salınan H.A. (20) ve tarafların avukatları katıldı.

        Duruşmada sanıklara son sözleri soruldu.

        Daha sonra mahkeme heyetince "birden fazla kişi tarafından işyerinde veya eklentilerinde yağma" suçunu işlediği gerekçesiyle sanıklar 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zararın giderilmesi ve iyi hal indirimi uygulanmasıyla sanıkların cezası 6'şar yıl 8'er aya düşürüldü.

        Mahkeme heyetince H.A'nın adli kontrol tedbirinin devamına, S.S. ve T.A'nın ise tutukluluklarının devamına karar verildi.

        - Olay

        Fethiye ilçesinde 18 Mayıs 2025 tarihinde akaryakıt istasyonundaki markette P.A. isimli kadın darbedilmiş, aracı da şüpheliler tarafından kaçırılmıştı. Polis ekipleri tarafından 19 Mayıs 2025 tarihinde yakalanan şüpheliler aynı gün hakimlikçe tutuklanmıştı. İlk mahkemede H.A adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

