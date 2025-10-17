Fethiye'de bir kadının darbedilmesiyle ilgili yargılanan 3 sanığa 6'şar yıl 8'er ay hapis

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili yargılanan 3 sanığa 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar S.S. (21), T.A. (22) ile adli kontrol şartıyla salınan H.A. (20) ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklara son sözleri soruldu.

Daha sonra mahkeme heyetince "birden fazla kişi tarafından işyerinde veya eklentilerinde yağma" suçunu işlediği gerekçesiyle sanıklar 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zararın giderilmesi ve iyi hal indirimi uygulanmasıyla sanıkların cezası 6'şar yıl 8'er aya düşürüldü.

Mahkeme heyetince H.A'nın adli kontrol tedbirinin devamına, S.S. ve T.A'nın ise tutukluluklarının devamına karar verildi.

- Olay

Fethiye ilçesinde 18 Mayıs 2025 tarihinde akaryakıt istasyonundaki markette P.A. isimli kadın darbedilmiş, aracı da şüpheliler tarafından kaçırılmıştı. Polis ekipleri tarafından 19 Mayıs 2025 tarihinde yakalanan şüpheliler aynı gün hakimlikçe tutuklanmıştı. İlk mahkemede H.A adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.