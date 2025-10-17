Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Sanatçı Yeşim Salkım kız çocukları yararına Bodrum'da konser verdi

        Sanatçı Yeşim Salkım, kız çocukları yararına Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 23:17 Güncelleme: 17.10.2025 - 23:46
        Sanatçı Yeşim Salkım kız çocukları yararına Bodrum'da konser verdi
        Sanatçı Yeşim Salkım, kız çocukları yararına Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

        Bodrum İyilik Atölyesi tarafından Bitez Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen konserde sanatçı, sevilen şarkıları seslendirdi.

        Yeşim Salkım gecede, söylediği şarkılarla alanı dolduran çok sayıda kişiye eğlenceli anlar yaşattı.

        Salkım, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iyilik için sahnede olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Kız çocuklarının okumasına katkıda bulunmak için sahne aldığını belirten Salkım, "Devlet elinden geleni yapıyor ama sivil toplum kuruluşlarının da bu tür organizasyonlar yapması çok önemli. Ülkemiz son zamanlarda felaketler geçirdi. Bu felaket bölgelerinde de ulaşamadığımız ihtiyacı olan çocuklara da ulaşmak bazen dernekler vasıtasıyla oluyor. Hem devlet, hem de dernekler el birliğiyle güzel bir çalışma oluyor." diye konuştu.

        Bodrum İyilik Atölyesi Derneği Başkanı Berna Kaplan da her yıl yardım konserlerini yaptıklarını ifade ederek, bu yıl kendilerini kırmayıp ücretsiz sahne alan Yeşim Salkım'a teşekkür etti.

