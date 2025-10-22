GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 2 şüpheli ile şüphelilere yardım ettiği belirlenen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Karaçulha Mahallesi'nde bir apartmana operasyon düzenleyen ekiplere, şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı. Şüphelilerden biri polis ekibince yakalandı.

Apartmana kaçan ve gizlenen silahlı diğer şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından diğer şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şüpheli A.K'nin 20 yıl, V.A'nın ise 27 yıl 4 ay 7 gün "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İki şüphelinin ifadeleri ve teknik takip sonucu şüphelilere yardım ettiği belirlenen 3 kişi daha yakalandı.