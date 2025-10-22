Habertürk
        Fethiye'de 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne, 33 ülkeden yaklaşık 400 yamaç paraşütçüsü katılıyor.

        Giriş: 22.10.2025 - 19:52 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:52
        Fethiye'de 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne, 33 ülkeden yaklaşık 400 yamaç paraşütçüsü katılıyor.

        Fethiye Belediyesinin öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Belcekız Sahili'nde yapıldı.

        Organizasyona, 33 ülkeden yaklaşık 400 yamaç paraşütçüsünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi sporcuları katılıyor.

        Kaymakam Fatih Akkaya, festivalin başarısının büyük bir ekip çalışmasıyla sağlandığını belirterek, 25 yıldır devam eden bu organizasyonun, Fethiye'nin kültürel mirasını yaşatmada önemli bir rol oynadığını söyledi.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da festivalin kente değer kattığını vurgulayarak, emeği geçen tüm kurum ve sporculara teşekkür etti.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise festivalin bölge turizmine katkı sağladığını kaydederek, Babadağ'ın artık dünyanın buluştuğu bir hava sporları merkezi haline geldiğini ifade etti.

        Çıralı, bu yıl 173 bin 222 uçuşla yüzde 3 artış yaşandığını vurguladı.

        Organizasyon kapsamında gün içinde Beşkaza Meydanı'nda Türk Hava Kurumu'na ait sıcak hava balonu uçuş yaptı. Meydanda ve Ölüdeniz'de paramotor ekibi gösteri sundu.

        Festival, 26 Ekim'de sona erecek.

